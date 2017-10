Deputado Henrique César descarta Ronaldo Caiado e apoia 100% Zé Eliton

Parlamentar tucano afirma que está inteiramente fechado com o PSDB e que não mantém relacionamento político com o presidente do DEM

O deputado estadual Henrique César, do PSDB, disse ao Jornal Opção na quarta-feira, 4, que apoia 100% a candidatura de José Eliton para governador. “Primeiro, o vice-governador pertence ao meu partido. Segundo, tenho identidade com ele. Terceiro, acompanho o governador Marconi Perillo há vários anos”, afirma. “Estou com José Eliton para governador e com Marconi Perillo para senador.”

Henrique César diz que não tem nem quer ter diálogo com o senador Ronaldo Caiado. “Ele deve ser candidato pelo DEM e pertence a outro grupo político. Nós não mantemos relacionamento político.”

Candidato à reeleição, Henrique César é uma das principais apostas da Assembleia de Deus. Ele é genro do pastor Oídes José do Carmo, uma das vozes mais respeitadas dos evangélicos em Goiás e no país.