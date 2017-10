Com ajuda de Wilder, Novo Gama resolve problema histórico

Senador atuou junto ao Ministério da Integração Nacional para liberação de mais de R$ 7 milhões para prefeitura

A solenidade de entrega das obras de correção de uma grande erosão no setor Lago Azul, em Novo Gama, foi marcada por agradecimentos ao senador Wilder Morais (PP). Ao lado da prefeita Sônia Chaves (PSDB), o parlamentar comemorou o fim de um problema histórico na região — que levou o município a decretar estado de calamidade pública.

Desde 2014, Wilder tem atuado junto ao Ministério da Integração Nacional para a liberação dos recursos e início da obra. No dia 13 de outubro de 2015, foi autorizado o empenho e a transferência de R$1,9 milhão ao município. Dois anos depois, em trabalho conjunto com o ministro Helder Barbalho (PMDB-PA), o ministério encaminhou R$ 5,5 milhões de reais para a conclusão dos serviços.

Nesta segunda-feira (16/10), a obra foi entregue, no evento que contou com a presença do governador Marconi Perillo (PSDB-GO) e diversas autoridades locais. Na ocasião, Wilder aproveitou para cobrar do ministro um retorno à sua solicitação para iniciar, agora, a contenção da erosão presente no Pedregal (também em Novo Gama).