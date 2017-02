Quase 70% dos brasileiros dizem que Temer não é o político ideal para conduzir o país

Levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas confirma popularidade decadente do presidente da República. Confira os dados

Levantamento divulgado nesta semana pelo Instituto Paraná Pesquisas mostra que a popularidade do presidente Michel Temer (PMDB) vai de mal a pior entre os brasileiros. Conforme os dados coletados, quase 70% da população não considera o peemedebista o político ideal para conduzir o país.

O resultado é ainda mais desanimador para o presidente quando a pergunta feita aos entrevistados é se a vida deles melhorou, piorou ou permaneceu igual depois que Temer assumiu a presidência no lugar de Dilma Rousseff (PT). Segundo o instituto, apenas 7,2% disseram que notaram melhora desde que o presidente tomou posse, enquanto 26,9% afirmaram que a situação só piorou e 64,6% não notaram diferença.

O Paraná Pesquisas também quis saber se a população acredita que Michel Temer cumprirá seu mandato até o final. Neste cenário, 57,4% sinalizaram positivamente e 36,2% afirmaram não crer que o peemedebista siga até o fim de 2018 no poder.

Veja abaixo os dados:

“O Sr(a) acredita que Michel Temer é o político ideal para conduzir o país até 2018?”

Não – 69,1%

Sim – 26,2%

Não sabe/não opinou – 4,6%

“O Sr(a) acha que a sua vida melhorou, piorou ou permaneceu igual depois que o Presidente Michel Temer assumiu?”

Melhorou – 7,2%

Piorou – 26,9%

Permaneceu igual – 64,6%

Não sabe/ não opinou – 1,2%

“O Sr(a) acredita que o Presidente Michel Temer cumprirá o seu mandato até o final?”

Não – 36,2%

Sim – 57,4%

Não sabe/ não opinou – 6,4%

O estudo foi realizado pelo Paraná Pesquisas com 2.020 eleitores em 146 municípios de todas as regiões do Brasil. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.