Polícia encontra corpo da menina Ana Clara em mata às margens da GO-462

Criança foi vista pela última vez na tarde de sexta-feira (17/2), no Residencial Antônio Carlos Pires, onde morava

O delegado titular da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil Valdemir Branco confirmou na manhã desta quarta-feira (22/2) que foi encontrado o corpo da menina Ana Clara Pires Camargo, de 7 anos, desaparecida desde a última sexta-feira (17/2).

A criança foi vista pela última vez no Residencial Antônio Carlos Pires, em Goiânia, região próxima à saída para Nova Veneza. Ela saiu de casa para visitar uma vizinha e não foi mais vista.

O corpo foi localizado em uma mata marginal à rodovia GO 462, próximo a Embrapa, em Santo Antônio de Goiás. Polícia divulgou foto do autor do crime, identificado como Luis Carlos Costa Gonçalves.