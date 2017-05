Marconi assina ordens de serviço para construção de moradias do Goiás na Frente

Durante apresentação do programa, o governador anunciou investimento de R$ 15,6 milhões do governo de Goiás em moradias

No município de Posse, no nordeste goiano, durante a apresentação do Programa Goiás na Frente na tarde desta quarta-feira (3/5), o governador Marconi Perillo anunciou investimento de R$ 15,6 milhões do governo de Goiás para moradias em diversos munícipios da região e também assinou as primeiras ordens de serviço.

O presidente da Agehab, Luiz Stival, assinou junto com o governador e o vice-governador José Eliton a ordem de serviço para a construção, por meio da Agehab, de 1.561 unidades habitacionais nos municípios de Alto Paraíso, Alvorada do Norte, Buritinópolis, Campos Belos, Cavalcante, Colinas do Sul, Damianópolis, Divinópolis de Goiás, Flores de Goiás, Guarani de Goiás, Iaciara, Mambaí, Monte Alegre, Nova Roma, Posse, São Domingos, São João D’Aliança, Simolândia, Sítio D’Abadia e Teresina de Goiás.

A meta determinada pelo governador é construir 30 mil moradias em Goiás até 2018, em parceria da Agehab com a Caixa Econômica Federal e as prefeituras. A contrapartida autorizada por Marconi Perillo, por meio do Cheque Mais Moradia, é de R$ 300 milhões. Outros R$ 600 milhões serão investidos pela Caixa, com contrapartida das prefeituras na doação de terrenos, equivalente a R$ 100 milhões. Para a construção das 30 mil moradias nos municípios que apresentam déficit habitacional, o investimento do programa Goiás na Frente atingirá a cifra de R$ 1 bilhão.

Os encontros regionais do Programa Goiás na Frente começaram pela manhã na Cidade Ocidental, região do Entorno Sul do Distrito Federal, que vai receber investimentos em Cheque Mais Moradia da ordem de R$ 53,2 milhões por meio da Agehab para construção de 5.324 unidades habitacionais. A apresentação aconteceu no Ginásio de Esportes Lindolfo Lima, onde foram assinados convênios e ordens de serviço pelo governador Marconi Perillo. Serão beneficiados com essas moradias os municípios de Abadiânia, Águas Lindas, Alexânia, Cidade Ocidental, Cristalina, Luziânia, Novo Gama, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso de Goiás.

Luiz Stival destaca que a Agehab já fez reuniões com todos os prefeitos para apresentar a proposta de parceria para a construção das 30 mil moradias e que os convênios serão celebrados à medida que os municípios apresentem as áreas regularizadas para implantação dos residenciais e a documentação necessária. “Os recursos já foram assegurados pelo governador e estão disponíveis para os prefeitos. Estamos ainda mantendo várias diligências com a Caixa Econômica Federal para agilizar a parceria entre o governo de Goiás e os municípios”, salienta.