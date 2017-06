Maioria dos internautas acredita que Moro não persegue Lula, diz pesquisa

Levantamento online também mostra que 71,4% dos entrevistados acham que ex-presidente será condenado por caso de triplex do Guarujá

Uma pesquisa online realizada pelo Instituto Paraná Pesquisas mostra que 61,1% dos brasileiros acreditam que o juiz Sergio Moro não persegue o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Do total, 35,9% disse que o juiz persegue o petista, enquanto 3% preferiu não opinar.

Além disso, 71,4% acham que Moro irá condenar Lula sobre o caso do apartamento triplex no

Guarujá, enquanto 24,2% confiam na absolvição do ex-presidente.

O levantamento foi feito com 3.962 brasileiros maiores de 16 anos entre os dias 12 e 15 de junho de 2017.

Veja os resultados:

Em breve o juiz Sergio Moro dará a sentença sobre o caso do apartamento Triplex no Guarujá envolvendo o ex-presidente Lula. O Sr.(a) acha que o juiz Sergio Moro absolverá ou condenará o ex-presidente Lula?

Condenará o ex-presidente Lula – 71,4%

Absolverá o ex-presidente Lula – 24,2%

Não sabe/não opinou – 4,4%

2. O juiz Sergio Moro persegue ou não persegue o ex-presidente Lula?

Não persegue – 61,1%

Persegue – 35,9%

Não sabe/não opinou – 3,0%