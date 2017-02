Maioria da população é contra indicação de Alexandre de Moraes ao STF

Apenas 20,7% dos entrevistados acreditam que presidente Michel Temer (PMDB) fez uma boa escolha — número menor que os que não responderam à pesquisa

O presidente Michel Temer (PMDB) anunciou, no último dia 6, o nome do ex-ministro da Justiça Alexandre de Moraes para ocupar a vaga deixada no Supremo Tribunal Federal (STF) após a morte de Teori Zavascki. A escolha gerou controvérsia por, entre outros fatos, Moraes ser filiado ao PSDB.

Um dia após a oficialização da investigação, o ex-ministro da Justiça pediu sua desfiliação da legenda. Entretanto acontecimentos como um possível caso de plágio na sua tese de doutorado e a “sabatina informal” com senadores no barco do senador Wilder Morais (PP-GO) à qual ele foi submetido na última semana aumentaram a polêmica em torno da escolha.

Em pesquisa divulgada nesta quinta-feira (16/2), o Instituto Paraná Pesquisas questionou sobre a indicação de Alexandre de Moraes para o STF. Os entrevistados tinham que responder se achavam o ex-ministro da Justiça uma boa ou má escolha para assumir a vaga de Teori.

Para 56,4% das pessoas, o presidente Temer fez uma má escolha. Enquanto isso, apenas 20,7% acreditam que essa foi uma boa escolha — um número inferior aos que não souberam ou não quiseram responder (22,9%).

O estudo foi realizado pelo Paraná Pesquisas com 2.020 eleitores em 146 municípios de todas as regiões do Brasil. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.