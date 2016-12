Jornal Opção completa 41 anos nesta quarta-feira (21/12)

Semanário mais importante e um dos veículos mais lidos do estado foi fundado por Herbert de Moraes em 1975

O Jornal Opção completa, nesta quarta-feira, 21 de dezembro, 41 anos de fundação. Semanário mais importante e um dos veículos mais lidos do estado, com recordes de audiência na internet, a publicação foi idealizada e, por anos, comandada por Herbert de Moraes.

Apesar de comemorar mais de quatro décadas de existência, fornecendo informações de qualidade e, sobretudo, analíticas, o periódico perdeu seu fundador em 2016. No dia 24 de março, o jornalista faleceu em Goiânia.

Segundo o editor-chefe, Euler de França Belém, Herbert de Moraes sempre pensava o Jornal Opção como um veículo que se destacava pela inteligência de seus profissionais e, por isso, de seus textos.

“Não importava que discordassem dele, desde que a argumentação fosse lógica e inteligente. Duas coisas chateavam o jornalista perspicaz: textos mal escritos, sem vibração e português estropiado, e políticos goianos que trabalhassem contra Goiás”, lembrou em um texto na coluna Imprensa.

Em 30 de novembro deste ano, o fundador foi homenageado pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, que batizou a sala de imprensa de Sala Herbert de Moraes. Na ocasião, o presidente Hélio de Sousa elogiou o trabalho desenvolvido por este veículo ao longo de tantas décadas. “Jornalismo é algo que se faz com espírito critico, fiscalizando o poder e, por isso, contribui com a democracia”, disse.

Editora-executiva do Jornal Opção e filha de Herbert Moraes, Patrícia Moraes Machado também prestou homenagem ao pai e ao jornalismo. “Meu pai não foi um cidadão jornalista, mas um jornalista cidadão, pois desde de jovem, buscava se informar para interferir no processo”, destacou durante a homenagem.