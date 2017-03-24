Governo publica destinação de recursos da privatização da Celg

Cerca de R$ 800 milhões de reais serão revertidos em obras nas áreas de transporte, saúde e educação em todo o estado
O governo de Goiás publicou no Diário Oficial do Estado a relação das obras que devem receber recursos provindos da venda da distribuidora de energia Celg-D.
Como prometido, os R$ 800 milhões que entraram para o caixa do governo serão revertidos em investimentos e obras nas áreas de transporte, saúde e educação. Ao todo, são 82 obras em todo o estado que serão realizadas ou concluídas nos próximos meses.
Grande parte dos recursos serão para a conclusão e duplicação de rodovias. Além disso, 25% dos recursos, ou seja, R$ 200 milhões, contarão ainda com um acréscimo de R$ 40 milhões vinculados à Saúde e serão destinados a construção de Ambulatórios Médico de Especialidades (AME) em várias cidades goianas, bem como as novos Centros de Referência e Excelência em Dependência Química (Credeqs), nos moldes da unidade já em funcionamento de Aparecida de Goiânia.
Também estão na lista de prioridades a reforma e ampliação do Hospital de Doenças Tropicais (HDT), do Hospital Materno Infantil (HMI) e construção do Hugol Expansão.
Outros destinos dos recursos serão o aeroporto de cargas, o anel viário e o centro de convenções de Anápolis, e a Alameda da Paz, em Aparecida de Goiânia. Algumas das obras citadas contarão ainda com parte de recursos do BNDES e do Tesouro Estadual. Confira a lista completa.
- Duplicação e restauração da GO-070 (conclusão)
- Duplicação da GO-080
- Duplicação Morrinhos / Caldas Novas GO-213 / POUSADA (+-7KM)
- Duplicação da GO-010 – GOIÂNIA / GO-415 (Trevo Goianápolis)
- CONCLUSÃO DA RODOVIA UIRAPURU / MUNDO NOVO
- CONCLUSÃO DA RODOVIA SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO / BARRACA DA SERRA
- CONCLUSÃO DA RODOVIA NOVO GAMA / LUZIÂNIA
- CONCLUSÃO DA RODOVIA ESTRADA VELHA DE CAIAPÔNIA
- CONCLUSÃO DA RODOVIA SÃO JORGE / COLINAS DO SUL
- CONCLUSÃO DA RODOVIA COLINAS DO SUL / NIQUELÂNDIA
- CONCLUSÃO DA RODOVIA SANTO ANTÔNIO CANA BRAVA / TOCANTINS
- CONCLUSÃO DA RODOVIA SANTA ROSA / TAQUARAL
- CONCLUSÃO DA RODOVIA MARA ROSA / ALTO HORIZONTE
- CONCLUSÃO DA RODOVIA NOVA VENEZA / GO-080
- CONCLUSÃO ALAMEDA DA PAZ – APARECIDA DE GOIÂNIA
- CONCLUSÃO DA RODOVIA BONÓPOLIS / CRUZEIRO
- CONCLUSÃO DA RODOVIA PLACA / MALHADOR / CAPELA (PIRENÓPOLIS)
- CONCLUSÃO DA RODOVIA BEZERRA / DIV. DE MG
- CONCLUSÃO DA RODOVIA NOVA AMÉRICA / RUBIATABA
- CONCLUSÃO DA RODOVIA JUSSARA / JACILÂNDIA
- DUPLICAÇÃO DA GO-139 – SILVÂNIA – GO-010
- RECONSTRUÇÃO DA AVENIDA MODESTO DE CARVALHO – ITUMBIARA
- CONSTRUÇÃO DA RODOVIA ABADIÂNIA / LAGO CORUMBÁ
- CONSTRUÇÃO DA RODOVIA OLHOS D’ÁGUA (ALEXÂNIA / CORUMBÁ DE GOIÁS)
- REMANESCENTE MALHADOR – GOIANÉSIA
- REMANESCENTE DIORAMA – MONTES CLAROS
- REMANESCENTE GO-230 – ÁGUA FRIA – MIMOSO
- REMANESCENTE GO-210 DAVINÓPOLIS – DIV. GO-MG
- REMANESCENTE GO-439-PILAR DE GOIÁS – GUARINOS
- CONCLUSÃO PRAÇA DE PESAGEM JARAGUÁ / GOIANÉSIA
- CONCLUSÃO GO-566 – ORDÁLIA / ENTR. GO-070 (ITABERAÍ)
- CONCLUSÃO RODOVIA GO-156 MUNDO NOVO / SANTA MARTA / ENTR. GO-239
- CONCLUSÃO AERÓDROMO DE CRISTALINA
- CONCLUSÃO AERÓDROMO DE IPORÁ
- CONCLUSÃO AERÓDROMO DE MOZARLÂNDIA
- SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO
- CONCLUSÃO DA RODOVIA COLINAS DO SUL – MINAÇU
- CONCLUSÃO DA RODOVIA MALHADOR – GOIANÉSIA
- CONCLUSÃO DA RODOVIA GOIANÉSIA – JUSCELÂNDIA
- CONCLUSÃO DA RODOVIA GAMELEIRA – SILVÂNIA
- CONCLUSÃO DA RODOVIA DIORAMA – MONTES CLAROS
- CONCLUSÃO DA RODOVIA MAIRIPOTABA – BR-060
- CONCLUSÃO DA RODOVIA ÁGUA FRIA – MIMOSO
- CONCLUSÃO DA RODOVIA CACHOEIRA DE GOIÁS – IVOLÂNDIA
- CONCLUSÃO DA RODOVIA DAVINÓPOLIS – DIV. GO-MG
- CONCLUSÃO DA RODOVIA PADRE BERNARDO – ENTR. BR-251
- CONCLUSÃO DA RODOVIA GO-439 – PILAR DE GOIÁS – GUARINOS
- CONCLUSÃO DO ANEL VIÁRIO DE PALMEIRAS
- CONCLUSÃO AERÓDROMO DE CAIAPÔNIA
- CONCLUSÃO DA RODOVIA DE ÁGUAS LINDAS – BRAZLÂNDIA
- CONCLUSÃO RODOVIA GO-326 JAUPACI / MONTES CLAROS
- CONCLUSÃO AERÓDROMO DE QUIRINÓPOLIS
- CONCLUSÃO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS GO-020 LT. 01
- AME FORMOSA
- AME Posse
- AME Cidade de Goiás
- AME São Luis
- AME Goianésia
- AME Quirinópolis
- Hospital de Águas Lindas
- Central de Odontologia
- HDT – Reforma e ampliação
- CREDEQ CALDAS NOVAS
- CREDEQ MORRINHOS
- CREDEQ GOIANÉSIA
- CREDEQ QUIRINÓPOLIS
- HOSPITAL DE URGÊNCIA DOUTOR HENRIQUE SANTILLO – HUANA
- CONSTRUÇÃO DO HUGOL EXPANSÃO
- CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO
- REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HMI
- REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO
- HOSPITAL DE VALPARAÍSO – AQUISIÇAO DE ÁREA / CONSTRUÇÃO
- Alto Paraíso – PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE (SÃO JORGE)
- Anápolis – AEROPORTO DE CARGAS
- Anápolis – CENTRO DE CONVENÇÕES
- Anápolis – ANEL VIÁRIO
- Cidade de Goiás CONSTRUÇÃO, REFORMA E URBANIZAÇÃO DO BALNEÁRIO CACHOEIRA GRANDE
- Cidade de Goiás PAVIMENTAÇÃO COM GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS PRAÇA BUENOLÂNDIA
- Cidade de Goiás – CONCLUSÃO CENTRO COMUNITÁRIO UVÁ
- Posse – REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES
- Santo Antônio do Descoberto – REFORMA DA PRAÇA DA MATRIZ
- São Luis dos Montes Belos – REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ASILO LAR VICENTINO
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