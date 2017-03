Governo publica destinação de recursos da privatização da Celg

Cerca de R$ 800 milhões de reais serão revertidos em obras nas áreas de transporte, saúde e educação em todo o estado

O governo de Goiás publicou no Diário Oficial do Estado a relação das obras que devem receber recursos provindos da venda da distribuidora de energia Celg-D.

Como prometido, os R$ 800 milhões que entraram para o caixa do governo serão revertidos em investimentos e obras nas áreas de transporte, saúde e educação. Ao todo, são 82 obras em todo o estado que serão realizadas ou concluídas nos próximos meses.

Grande parte dos recursos serão para a conclusão e duplicação de rodovias. Além disso, 25% dos recursos, ou seja, R$ 200 milhões, contarão ainda com um acréscimo de R$ 40 milhões vinculados à Saúde e serão destinados a construção de Ambulatórios Médico de Especialidades (AME) em várias cidades goianas, bem como as novos Centros de Referência e Excelência em Dependência Química (Credeqs), nos moldes da unidade já em funcionamento de Aparecida de Goiânia.

Também estão na lista de prioridades a reforma e ampliação do Hospital de Doenças Tropicais (HDT), do Hospital Materno Infantil (HMI) e construção do Hugol Expansão.

Outros destinos dos recursos serão o aeroporto de cargas, o anel viário e o centro de convenções de Anápolis, e a Alameda da Paz, em Aparecida de Goiânia. Algumas das obras citadas contarão ainda com parte de recursos do BNDES e do Tesouro Estadual. Confira a lista completa.