Governo publica destinação de recursos da privatização da Celg

Por Larissa Quixabeira

Cerca de R$ 800 milhões de reais serão revertidos em obras nas áreas de transporte, saúde e educação em todo o estado

O governo de Goiás publicou no Diário Oficial do Estado a relação das obras que devem receber recursos provindos da venda da distribuidora de energia Celg-D.

Como prometido, os R$ 800 milhões que entraram para o caixa do governo serão revertidos em investimentos e obras nas áreas de transporte, saúde e educação. Ao todo, são 82 obras em todo o estado que serão realizadas ou concluídas nos próximos meses.

Grande parte dos recursos serão para a conclusão e duplicação de rodovias. Além disso, 25% dos recursos, ou seja, R$ 200 milhões, contarão ainda com um acréscimo de R$ 40 milhões vinculados à Saúde e serão destinados a construção de Ambulatórios Médico de Especialidades (AME) em várias cidades goianas, bem como as novos Centros de Referência e Excelência em Dependência Química (Credeqs), nos moldes da unidade já em funcionamento de Aparecida de Goiânia.

Também estão na lista de prioridades a reforma e ampliação do Hospital de Doenças Tropicais (HDT), do Hospital Materno Infantil (HMI) e construção do Hugol Expansão.

Outros destinos dos recursos serão o aeroporto de cargas, o anel viário e o centro de convenções de Anápolis, e a Alameda da Paz, em Aparecida de Goiânia. Algumas das obras citadas contarão ainda com parte de recursos do BNDES e do Tesouro Estadual. Confira a lista completa.

  • Duplicação e restauração da GO-070 (conclusão)
  • Duplicação da GO-080
  • Duplicação Morrinhos / Caldas Novas GO-213 / POUSADA (+-7KM)
  • Duplicação da GO-010 – GOIÂNIA / GO-415 (Trevo Goianápolis)
  • CONCLUSÃO DA RODOVIA UIRAPURU / MUNDO NOVO
  • CONCLUSÃO DA RODOVIA SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO / BARRACA DA SERRA
  • CONCLUSÃO DA RODOVIA NOVO GAMA / LUZIÂNIA
  • CONCLUSÃO DA RODOVIA ESTRADA VELHA DE CAIAPÔNIA
  • CONCLUSÃO DA RODOVIA SÃO JORGE / COLINAS DO SUL
  • CONCLUSÃO DA RODOVIA COLINAS DO SUL / NIQUELÂNDIA
  • CONCLUSÃO DA RODOVIA SANTO ANTÔNIO CANA BRAVA / TOCANTINS
  • CONCLUSÃO DA RODOVIA SANTA ROSA / TAQUARAL
  • CONCLUSÃO DA RODOVIA MARA ROSA / ALTO HORIZONTE
  • CONCLUSÃO DA RODOVIA NOVA VENEZA / GO-080
  • CONCLUSÃO ALAMEDA DA PAZ – APARECIDA DE GOIÂNIA
  • CONCLUSÃO DA RODOVIA BONÓPOLIS / CRUZEIRO
  • CONCLUSÃO DA RODOVIA PLACA / MALHADOR / CAPELA (PIRENÓPOLIS)
  • CONCLUSÃO DA RODOVIA BEZERRA / DIV. DE MG
  • CONCLUSÃO DA RODOVIA NOVA AMÉRICA / RUBIATABA
  • CONCLUSÃO DA RODOVIA JUSSARA / JACILÂNDIA
  • DUPLICAÇÃO DA GO-139 – SILVÂNIA – GO-010
  • RECONSTRUÇÃO DA AVENIDA MODESTO DE CARVALHO – ITUMBIARA
  • CONSTRUÇÃO DA RODOVIA ABADIÂNIA / LAGO CORUMBÁ
  • CONSTRUÇÃO DA RODOVIA OLHOS D’ÁGUA (ALEXÂNIA / CORUMBÁ DE GOIÁS)
  • REMANESCENTE MALHADOR – GOIANÉSIA
  • REMANESCENTE DIORAMA – MONTES CLAROS
  •  REMANESCENTE GO-230 – ÁGUA FRIA – MIMOSO
  • REMANESCENTE GO-210 DAVINÓPOLIS – DIV. GO-MG
  • REMANESCENTE GO-439-PILAR DE GOIÁS – GUARINOS
  • CONCLUSÃO PRAÇA DE PESAGEM JARAGUÁ / GOIANÉSIA
  •  CONCLUSÃO GO-566 – ORDÁLIA / ENTR. GO-070 (ITABERAÍ)
  • CONCLUSÃO RODOVIA GO-156 MUNDO NOVO / SANTA MARTA / ENTR. GO-239
  • CONCLUSÃO AERÓDROMO DE CRISTALINA
  • CONCLUSÃO AERÓDROMO DE IPORÁ
  • CONCLUSÃO AERÓDROMO DE MOZARLÂNDIA
  • SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO
  • CONCLUSÃO DA RODOVIA COLINAS DO SUL – MINAÇU
  • CONCLUSÃO DA RODOVIA MALHADOR – GOIANÉSIA
  • CONCLUSÃO DA RODOVIA GOIANÉSIA – JUSCELÂNDIA
  • CONCLUSÃO DA RODOVIA GAMELEIRA – SILVÂNIA
  • CONCLUSÃO DA RODOVIA DIORAMA – MONTES CLAROS
  • CONCLUSÃO DA RODOVIA MAIRIPOTABA – BR-060
  • CONCLUSÃO DA RODOVIA ÁGUA FRIA – MIMOSO
  • CONCLUSÃO DA RODOVIA CACHOEIRA DE GOIÁS – IVOLÂNDIA
  • CONCLUSÃO DA RODOVIA DAVINÓPOLIS – DIV. GO-MG
  • CONCLUSÃO DA RODOVIA PADRE BERNARDO – ENTR. BR-251
  • CONCLUSÃO DA RODOVIA GO-439 – PILAR DE GOIÁS – GUARINOS
  • CONCLUSÃO DO ANEL VIÁRIO DE PALMEIRAS
  • CONCLUSÃO AERÓDROMO DE CAIAPÔNIA
  • CONCLUSÃO DA RODOVIA DE ÁGUAS LINDAS – BRAZLÂNDIA
  • CONCLUSÃO RODOVIA GO-326 JAUPACI / MONTES CLAROS
  • CONCLUSÃO AERÓDROMO DE QUIRINÓPOLIS
  • CONCLUSÃO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS GO-020 LT. 01
  • AME FORMOSA
  • AME Posse
  • AME Cidade de Goiás
  • AME São Luis
  • AME Goianésia
  • AME Quirinópolis
  • Hospital de Águas Lindas
  • Central de Odontologia
  • HDT – Reforma e ampliação
  • CREDEQ CALDAS NOVAS
  • CREDEQ MORRINHOS
  • CREDEQ GOIANÉSIA
  • CREDEQ QUIRINÓPOLIS
  • HOSPITAL DE URGÊNCIA DOUTOR HENRIQUE SANTILLO – HUANA
  • CONSTRUÇÃO DO HUGOL EXPANSÃO
  • CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO
  • REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HMI
  • REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO
  • HOSPITAL DE VALPARAÍSO – AQUISIÇAO DE ÁREA / CONSTRUÇÃO
  • Alto Paraíso – PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE (SÃO JORGE)
  • Anápolis – AEROPORTO DE CARGAS
  • Anápolis – CENTRO DE CONVENÇÕES
  • Anápolis – ANEL VIÁRIO
  • Cidade de Goiás CONSTRUÇÃO, REFORMA E URBANIZAÇÃO DO BALNEÁRIO CACHOEIRA GRANDE
  • Cidade de Goiás PAVIMENTAÇÃO COM GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS PRAÇA BUENOLÂNDIA
  • Cidade de Goiás – CONCLUSÃO CENTRO COMUNITÁRIO UVÁ
  • Posse – REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES
  • Santo Antônio do Descoberto – REFORMA DA PRAÇA DA MATRIZ
  • São Luis dos Montes Belos – REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ASILO LAR VICENTINO
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