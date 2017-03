Goiás terá mais cinco Credeqs para oferecer tratamento a dependentes químicos

Caldas Novas, Itumbiara, Goianésia, Morrinhos e Quirinópolis serão as cidades contempladas com construção dos centros de referência

Em 23 de junho de 2016, o governo de Goiás inaugurou o primeiro Centro de Referência e Excelência em Dependência Química (Credeq), em Aparecida de Goiânia. Logo, a unidade, que recebeu o nome de Credeq Prof. Jamil Issy, se tornou referência em qualidade no acolhimento e tratamento de dependentes químicos.

Motivado pelos resultados alcançados com a recuperação e reestruturação da vida de acolhidos e de seus familiares atendidos no primeiro Credeq, o governo do Estado tem investido na construção de outras quatro unidades para oferecer o mesmo tratamento de excelência a adolescentes, jovens e adultos vítimas de dependência química a outros municípios; são eles: Caldas Novas, Goianésia, Morrinhos e Quirinópolis. Encontra-se, ainda, em processo licitatório, a construção de um Credeq em Itumbiara.

A unidade em Quirinópolis, no Sudoeste do Estado, está com 54% das obras executadas e deve ser entregue à população ainda este ano. Nas demais, os trabalhos seguem em ritmo acelerado e também podem ser inauguradas ainda neste ano. O valor total estimado das obras é de mais de R$ 88 milhões.

Assim como no Credeq Prof. Jamil Issy, em todas essas unidades serão oferecidos aos pacientes atendimento multidisciplinar (enfermagem, psicologia, psiquiatria e serviço social, dentre outros) com terapias de apoio (musicoterapia, terapia ocupacional, educação física, psicopedagogia), que possibilita maior probabilidade de reintegração à sociedade. Os pacientes contam ainda com apoio religioso.

Veja o andamento e o valor estimado das obras:

Credeq (Quirinópolis): Valor estimado: R$ 25.520.293,33

Obra em andamento – 54% concluída

Credeq (Goianésia): Valor estimado: R$ 18.707.065,64

Obra em andamento – 30% concluída

Credeq (Morrinhos): R$ 22.988.370,36

Obra em andamento – 23% concluída

Credeq (Caldas Novas): Valor: R$ 21.138.395,87

Obra em andamento – 29% concluída

Credeq (Itumbiara): obra em fase final do processo licitatório