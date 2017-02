Cunha é o mais prejudicial entre os presos da Lava Jato, afirma pesquisa

Para 35,7%, ações do ex-deputado federal foram as que mais prejudicaram o país. Outros políticos e empresários também foram lembrados

Enquete realizada pelo Paraná Pesquisas e divulgada pelo jornal O Globo revelou que, para os entrevistados, o maior “vilão” da Operação Lava Jato é o ex-deputado federal e ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB). Para 35,7% dos entrevistados, ele é, entre os envolvidos presos ou em prisão domiciliar, o mais nocivo para o Brasil pelo que já fez.

No total, foram ouvidos 2.020 entrevistados em 26 estados. O segundo lugar, com 14,3% dos votos, ficou com o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral (PMDB), seguido pelo ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu (PT), que obteve 9,9% dos votos.

Os empresários Marcelo Odebrecht e Eike Batista aparecem em seguida, respectivamente com 9 e 8,1%. Completam a lista o ex-ministro da Fazenda Antonio Palocci (PT), com 4,2%; o ex-gerente de serviços da Petrobras, Pedro Barusco; e o ex-presidente da OAS, Leo Pinheiro, com 0,3% cada; e o ex-presidente da Andrade Gutierrez, com 0,2%.