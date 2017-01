Confira locais e horário das provas do concurso da Polícia Militar de Goiás

Certame será realizado nos dias 15 e 29 de janeiro, com 2,5 mil vagas

A Superintendência da Escola de Governo Henrique Santillo, da Secretaria de Gestão e Planejamento (Segplan), divulgou, na manhã desta quinta-feira (12/1), os locais e horário das provas do concurso público da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária de Goiás (SSPAP-GO).

Serão duas datas para dois cargos distintos. Neste domingo (15), serão realizadas as provas objetiva e discursiva do concurso público para o cargo de Soldado de 3ª Classe da Polícia Militar do Estado de Goiás. São 2,420 vagas, disputadas pelos mais de 34 mil inscritos.

Já no dia 29 de janeiro (também em um domingo) acontecerão as provas para os candidatos ao cargo de Cadete da PM, que registrou 6.992 inscritos para 80 vagas.

Em ambos os certames, os portões serão abertos às 12 horas e a prova terá início às 13 horas, com duração de cinco horas totais. A SSPAP-GO aconselha os candidatos a chegarem, no mínimo, com meia hora de antecedência

Ainda de acordo com a Segplan, o concurso será realizado em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Cidade de Goiás, Luziânia, Itumbiara, Iporá, Rio Verde, Catalão, Uruaçu, Formosa e Águas Lindas de Goiás. O resultado final do concurso está previsto para 31 de maio de 2017.

Os locais das provas está no quadro abaixo e também pode ser conferido no site da Funrio.

A Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino e Assistência (Funrio), é a banca responsável pelo concurso público da PM de Goiás.

Detalhes

Os salários para os dois cargos ofertados variam entre R$1,5 mil para soldado e R$ 5.401,43 para cadete. A carga horária para os dois é de 42 horas semanais.

Além das provas objetivas e discursivas, a seleção dos candidatos conta ainda com teste de avaliação física, avaliação médica e psicológica, avaliação da vida pregressa e investigação social. Não haverá reserva de vagas para portadores de deficiência, em razão da incompatibilidade para o exercício das atribuições dos cargos.