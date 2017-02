Cantora gospel famosa participa de manifestação em frente a batalhão da PM

Ao lado de esposas de militares, Fernanda Brum fez uma oração na porta do 6º BPM, na Tijuca, e intercedeu pelo fim do conflito

A cantora gospel Fernanda Brum participou na sexta-feira (11/2) da manifestação de parentes de policiais militares no 6º Batalhão da PM do Rio de Janeiro, localizado na Barra da Tijuca.

A religiosa, que é filha e enteada de PMs, passou momentos com as esposas de policiais que protestam desde quinta-feira (9) pelo pagamento do décimo terceiro salário e reajuste salarial de seus maridos.

Acompanhada das mulheres dos militares, a cantora se recusou a falar com a imprensa e fez uma oração na porta da unidade, intercedendo pelo fim do conflito.

Mais tarde, em suas redes sociais, Fernanda Brum publicou um vídeo sobre sua passagem no local e contou que teve como objetivo “apaziguar a situação” e evitar conflitos.

“Eu vim aqui no sexto batalhão, na Tijuca, tentar conversar, mediar um conflito, orar com o pessoal para que houvesse um entendimento anterior a qualquer tipo de confronto. Eu só tenho a dizer que nós temos que continuar orando”, afirma na gravação. (Assista abaixo)