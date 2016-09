Em evento, deputada federal Dulce Miranda reforça apoio a Claudia Lelis

Parlamentar lembrou que pesquisas apontam um grande crescimento na candidatura de Claudia na capital do Tocantins

Dock Júnior

Candidata à prefeita de Palmas, Claudia Lelis (PV) recebeu, na última quinta-feira (15/9), o apoio da deputada federal e primeira dama do Tocantins, Dulce Miranda (PMDB). A parlamentar se engajou na campanha de vez e disse que a eleição da pevista é prioridade a partir desse momento. Dulce argumentou que as pesquisas demonstram que Claudia vem numa crescente e sua eleição é plenamente viável.

O governador Marcelo Miranda (PMDB), acompanhado do secretário de comunicação Rogério Silva, também compareceu ao evento no Galpão 43, reiterando seu apoio a Claudia. O governador pediu empenho a todos os correligionários, simpatizantes e eleitores para eleger a vice-governadora pevista a prefeitura de Palmas. Ele prometeu ainda fazer todos os esforços possíveis para garantir êxito no próximo pleito.

Claudia agradeceu o apoio e apresentou à comunidade as propostas que buscam transformar Palmas numa cidade mais humana e melhor para todos. A candidata ainda convidou todos para a primeira grande reunião em que debaterá propostas com a população. O encontro acontecerá nesta sexta-feira (16) às 19h no Jardim Aureny III.