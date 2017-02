Virmondes Cruvinel vai propor a criação do ICMS Turístico

Presidente da Comissão de Turismo da Assembleia, o deputado diz que, se aprovado, projeto pode alavancar negócios em Goiás

Virmondes Cruvinel assumiu a presidência da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa e da Frente Parlamentar de Apoio à Inovação.

Uma das metas de Virmondes Cruvinel é a criação do ICMS Turístico, com o objetivo de alavancar os negócios das cidades turísticas. “Vamos ouvir o Trade Turístico de Goiás”, diz o parlamentar do PPS.