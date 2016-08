Pesquisa mostra que Jânio Darrot lidera com a folga a disputa pela Prefeitura de Trindade

O candidato a prefeito do PSDB tem 41,8% das intenções de voto. O segundo colocado, Dr. Antônio, aparece com 23,3%

Pesquisa do Instituto Paraná, encomendada pelo Instituto Paraná sobre a intenção (estimulada) de voto do eleitorado de Trindade. O candidato a prefeito pelo PSDB, Jânio Darrot, tem 41,8% das intenções de voto. O seguido colocado, o candidato do PR, Dr. Antônio, tem 23,3% — ou seja, 18,5% a menos. O candidato do PMDB, Ricardo Fortunato, aparece com 14,5%. Alexandre Compleite, do DEM , tem 2,5%. 8,7% não sabem. 9,1% disseram que não votam em num dos candidatos.

Pesquisa Espontânea

Jânio Darrot também lidera na pesquisa espontânea, com 23,1%. Dr. Antônio é o segundo colocado, com 7,5%. Ricardo Fortunato aparece em terceiro, com 6%. Flávia Morais (que não é candidata) tem 0,9%. Alexandre Complete tem 0,5%.

Rejeição

A rejeição do ex-prefeito Ricardo Fortunato é de 46,9%. A rejeição do prefeito Jânio Darrot é de 18,4%. Alexandre Compleite é de 17,5%. O Dr. Antônio é o menos rejeitado, com 11,3%.

Registro da Pesquisa

O instituto Paraná ouviu 550 eleitores, entre os dias 20 e 24 de agosto. A amostra tem um grau de confiança de 95% e margem estimada de erro de 4,5%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número GO-07788/2016.