Pesquisa mostra Joaquim Barbosa na frente de Lula. Entre eleitores que têm curso superior

É possível que se esteja cometendo dois equívocos. O primeiro é avaliar que o ex-presidente Lula da Silva está morto politicamente. As pesquisas indicam que está vivo. O segundo é sugerir que Lula da Silva, se conseguir ser candidato, será imbatível. As pesquisas mostram que lidera, mas com uma frente que não lhe dá um favoritismo extraordinário.

Mas, numa eleição na qual a questão ética, a batalha contra a corrupção, estará no cerne das campanhas, um político astuto como Lula da Silva certamente observará um aspecto com extrema atenção. Enquanto permanecerem políticos da velha guarda no páreo, como Aécio Neves, Geraldo Alckmin e José Serra, além de uma política como Marina Silva, que, aqui e ali, lembra Dilma Rousseff — embora não sejam idênticas —, Lula tende a permanecer no páreo. Porém, assim que postulantes de perfis menos políticos se apresentarem, sem um histórico ruim (afinal, é o histórico de alguns políticos que “limpam” o de Lula da Silva), é provável que o petista saia desidratado. Começará em primeiro, por ser o mais conhecido e ao propor a volta do consumismo, mas poderá ir perdendo força durante a campanha.

O repórter Ernesto Neves, da coluna “Radar”, da revista “Veja”, anota: “O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa é o preferido para as eleições presidenciais de 2018 entre eleitores com ensino superior. É o que mostra um estudo inédito pelo Instituto Paraná Pesquisas. Segundo o levantamento, Barbosa tem 17,3% das intenções de voto desta parcela da população. Lula vem em segundo, com 16,1%, e Jair Bolsonaro em terceiro, com 14,5%. Em quarto, Aécio Neves, com 11,9%”.

Por nem se apresentar como pré-candidato, Joaquim Barbosa tem números surpreendentes. Por quê? Porque é visto como honesto. Ele pôs os corruptos do mensalão na cadeia. Mas há que se mencionar duas coisas: o número de Lula da Silva é alto, está praticamente empatado com o ex-presidente do STF, e Jair Bolsonaro está crescendo entre os eleitores de curso superior. A rigor, os três estão empatados.