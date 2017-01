Iris Araújo “boicota” Daniel Vilela e José Nelto porque percebe os dois como rivais para 2018

Os deputados não vão atacá-la diretamente, mas vão liberar seus aliados, nas redes sociais e nas bases, para mostrar insatisfação com os vetos às nomeações

O deputado federal Daniel Vilela, presidente do PMDB, e o deputado estadual José Nelto, figura de proa do partido, estavam apanhando em silêncio dos iristas, notadamente de Iris Araújo. A ex-parlamentar, no suposto afã de montar uma base político-partidária para disputar mandato de deputada federal em 2018, estaria vetando indicados dos dois parlamentares. No início, eles pensavam que era intriga da oposição, mas descobriram que não é — seus aliados, quando indicados, ficam na fila, à espera de uma nomeação que não chega.

Publicamente, até por respeito aos decanos do partido, o prefeito de Goiânia, Iris Rezende, e Iris Araújo, Daniel Vilela e José Nelto não se manifestam. Porém, nos bastidores, sobretudo em conversas com seus aliados, manifestam contrariedade. Até na Câmara Municipal de Goiânia, presidida pelo irista Andrey Azeredo, as indicações de aliados de alguns deputados estão paradas. Ninguém informa que não vai nomeá-los, mas as nomeações não saem. Um irista chegou a dizer: “Ora, se mandam na Prefeitura e na Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia, Maguito e Daniel Vilela devem nomear seus aliados por lá mesmo. Eles querem ocupar o poder em duas prefeituras? É até falta de compostura!”

Daniel Vilela e José Nelto não vão atacar Iris Rezende e, mesmo, Iris Araújo — a “primeira-ministra” do Paço Municipal. Mas alguns de seus aliados vão ser liberados, ao menos nas redes sociais e nas bases políticas, para criticá-los.

Razão da guerra fria

O que está mesmo por trás dos vetos aos aliados de Daniel Vilela e José Nelto? Goiânia e 2018.

Aliados de Iris Araújo dizem que ela teve uma votação vexatória para deputada federal, em 2014, porque havia perdido estrutura política em Goiânia. Por isso, nos próximos dois anos, vai fortalecer sua estrutura, recriando sua base político-eleitoral, para disputar mandato em 2018.

Ocorre que José Nelto e Daniel Vilela (se não disputar o governo do Estado) devem ser candidatos a deputado federal e uma de seus principais base eleitorais é Goiânia. Quer dizer, são concorrentes de Iris Araújo na principal cidade do Estado.

Portanto, na avaliação dos iristas, se fortalecer Daniel Vilela e José Nelto, nomeando alguns de seus aliados na prefeitura, Iris Araújo estaria fortalecendo seus adversários na disputa de 2018. É a razão do suposto boicote.

Um irisaraujista é de um realismo absoluto: “Na eleição para deputado, seja federal ou estadual, o principal adversário não é o opositor, e sim o aliado. É o caso. Daniel Vilela retirou voto de Iris Araújo em Goiânia, em 2014. Agora, surge mais um ‘adversário’ na capital, José Nelto. Ela tem mesmo de brecá-los”.

Detalhe: Daniel Vilela, Maguito Vilela, José Nelto e Gustavo Mendanha se empenharam para que Iris Rezende fosse eleito prefeito da capital. Não foram omissos.