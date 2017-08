Deputado Waldir Soares diz que 100 dias de Iris Rezende são desastrosos

O parlamentar do PR diz que Iris Rezende está se tornando o “Paulo Garcia do PMDB”

O deputado federal Waldir Delegado Soares (PR) sustenta que os primeiros 100 dias da gestão do prefeito de Goiânia, Iris Rezende (PMDB), são um retrato, sem tirar nem pôr, do caos.

“Há colapsos na saúde e na educação. As notícias da Comurg são péssimas. As máquinas estão ‘dormindo’ mais do que ‘roncando’. O lixo está espalhado pela cidade. As ruas permanecem esburacadas. O BRT não foi levado adiante. A gestão não foi profissionalizada. Há alagamentos em vários bairros. O município continua violento e o prefeito, se quiser, pode ajudar a reduzi-la. O fato é que não se nota as mãos do prefeito Iris Rezende na gestão. É como se a cidade não tivesse administrador. Frise-se que as pessoas já estão pagando o IPTU, mas não veem melhorias nas ruas, não há obras e serviços de qualidade. Posso dizer que milhares de pessoas estão com vergonha de informar que moram em Goiânia, dado o quadro caótico. Iris Rezende, não está percebendo a rapidez dos tempos modernos, e demora demais a tomar decisões”, afirma o delegado Waldir.

“Os moradores de São Paulo têm orgulho do prefeito João Dória, porque é atuante e firme. Goiânia, pelo contrário, parece uma cidade abandonada. As pessoas vão começar a dizer: ‘Socorro! Cadê o prefeito?!’ Iris Rezende não está percebendo, mas, aos poucos, está se tornando o Paulo Garcia do PMDB, quer dizer, é um prefeito tão ausente quanto o petista”, critica Waldir Soares.

O deputado sublinha que a equipe de Iris Rezende fala de dívidas e de escândalos da administração passada, mas esquece de lembrar, propositadamente, que o PMDB fazia parte da gestão de Paulo Garcia, do PT. “Os problemas graves na Secretaria Municipal de Trânsito não são de responsabilidade exclusiva do PT. O PMDB geriu a SMT.”

Ao “brigar” com os médicos, mostrando insensibilidade, Iris Rezende “não percebe”, afirma Waldir Soares, “que o mais importante é atender bem os indivíduos”.

Waldir Soares afirma que espera que os vereadores fiscalizem com atenção as ações ou inações de Iris Rezende. “Os vereadores, que são representantes do povo, não podem se tornar reféns do prefeito, por causa de cargos para auxiliares. Aliás, o prefeito não tem nem líder na Câmara, o que mostra sua falta de autoridade.”