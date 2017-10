Zé Eliton inicia nova fase do Goiás na Frente

Governador em exercício comanda maratona em municípios para acompanhar de perto empreendimentos tocados com recursos do programa

Além de uma intensa série de ações que ampliam o diálogo com atores sociais, o governador em exercício, Zé Eliton, retomou neste final de semana outra agenda importante de gestor: a vistoria de obras que se espalham no estado com os recursos do Goiás na Frente, programa de que é coordenador. Nessa segunda-feira (23/10) ele continua a acompanhar empreendimentos, seja por meio de convênios com municípios ou na vertente estruturante do programa.

O governador em exercício estará em Itumbiara, no Sul goiano, onde irá vistoriar as obras da GO-309 e construção da Avenida Afonso Pena. Zé Eliton ainda inaugura a Base Integrada das Policias Militar e Civil e se reúne com beneficiários de programas sociais do governo na principal cidade do Sul goiano.

No sábado (21/10), o vice-governador deflagrou as atividades de vistoria de obras de pavimentação asfáltica e recapeamento de vias urbanas executadas por meio do Goiás na Frente no Norte goiano. Durante uma agenda intensa pela manhã, com visita a três municípios, Zé Eliton deu o tom de como será essa nova fase do Goiás na Frente, com duas agendas – Social e Infraestrutura – concomitantes. “Somos um governo que constrói e que, ao mesmo tempo, é solidário”, afirma.

Na agenda do final da última semana, em Uruaçu, ele assinou ordem de serviço para obras de construção de uma ciclovia. O trecho, de 7,5 quilômetros, ligará o município ao Lago Serra da Mesa. O investimento é de R$ 1,8 milhão por meio do programa Goiás na Frente. As obras já começaram após a solenidade.

“Fico muito feliz em ver que Goiás se transformou em um grande canteiro de obras. Estamos diante do maior programa de investimentos do Brasil”, declarou o governador em exercício.

Em seu discurso, Zé Eliton lembrou dos constantes avanços do Governo de Goiás em ajudar os municípios e levar benefícios à população. Destacou também o Goiás na Frente 3º Setor – Social, que vai ampliar programas de inclusão e incentivar entidades sem fins lucrativos. “Estamos construindo o melhor Estado do País. Um lugar justo, onde as pessoas têm orgulho de morar”, disse.

O prefeito Valmir Pedro (PSDB) agradeceu o empenho de Zé Eliton em ajudar os municípios. “É um homem sério é ético que não tem medido esforços para ver o Estado em ritmo de desenvolvimento”. Também ressaltou a dinâmica de repasse dos recursos. “O dinheiro já está na conta do município e as obras dessa ciclovia começam imediatamente. O Governo de Goiás, de fato, honra com seus compromissos”, reconheceu.

Representando os ciclistas do município, o professor Carlos Alberto Vidal elogiou a iniciativa do governo de Goiás. “É um grande sonho da nossa comunidade que se torna realidade”, reconheceu.

Zé Eliton também esteve na construção da GO-347, entre Santa Terezinha e Nova Iguaçu. O trecho é de 40 quilômetros e transformará os municípios em importantes corredores de desenvolvimento.

Em seguida, vistoriou as obras da GO-347, que liga os municípios de Mara Rosa e Alto Horizonte. Outra importante obra vistoriada foi a construção do Hospital Regional de Uruaçu, que contará 290 leitos, um auditório com 150 lugares, heliporto, banco de leite, banco de sangue e serviços médicos de urgência, emergência e obstetrícia.

Acompanharam a comitiva do Goiás na Frente os deputados estaduais Eliane Pinheiro (PMN), Júlio da Retífica (PSDB) e Lincoln Tejota (PSD), além de prefeitos, vereadores e outras lideranças da região.

Social

Nas últimas semanas, Zé Eliton assumiu o protagonismo em mais uma vertente do programa ao lançar, ao lado do governador Marconi Perillo, Goiás na Frente Terceiro Setor – Social.

O vice já recebeu nos últimos dias diferentes representantes de movimentos sociais e entidades filantrópicas, oportunidade em que buscou ampliar o diálogo com os vários segmentos da sociedade e fortalecer as políticas públicas de atendimento ao terceiro setor.

O próprio governador na solenidade de lançamento do programa na quinta-feira (19/10) fez questão de destacar o papel de Zé Eliton na sua implementação. “O Goiás na Frente Terceiro Setor – Social é fruto da dedicação do Zé Eliton em ajudar a quem precisa”, disse.

“Estamos avançando nas políticas de proteção e inclusão social. É uma ação que mostra nosso espírito de solidariedade”, diz Zé Eliton. “Assim, ficamos ainda mais próximos daqueles que mais precisam e das entidades que tanto ajudam a sociedade”, afirma. “Isso é fruto de muito diálogo. Estamos apontando os caminhos da solidariedade para o Brasil”, destaca ele.

Marconi, por sua vez, reforça que a escolha de onde serão aplicados os recursos é de cada instituição. “Temos mais de 500 entidades que recebem o pão e o leite, além da isenção das tarifas de água e energia elétrica”, disse ele, que se encontra em missão comercial na Espanha.