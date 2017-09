Volume de água da represa de Serra da Mesa está em 8%

Até o fim do ano, previsão é de que reservatório atinja nível de apenas 5% da capacidade

A represa de Serra da Mesa, a maior do País em capacidade de armazenamento de água, está com somente 8% do volume que é capaz de guardar. Segundo dados da Agência Nacional de Águas (ANA) publicado neste sábado pelo jornal Estado de S. Paulo, até 1º de dezembro, data que marca o fim do período seco, o reservatório em Uruaçu, norte de Goiás, terá apenas 5%.

A situação de seca é a pior já enfrentada na região desde a formação da barragem, há 19 anos. Em setembro de 2009, por exemplo, a Serra da Mesa tinha 53% do lago cheio.

A agência toma medidas para que o reservatório volte ao nível de segurança hídrica, ou seja, cerca de 30% de sua capacidade. Para isso, durante o período da seca e também nos meses chuvoso, entre dezembro e março, a barragem manterá vazão mínima de 300 metros cúbicos por segundo.

Por enquanto as restrições atingem a irrigação, a indústria e a navegação, além da geração de energia. A agência não acredita na possibilidade de racionamento de água nos municípios que dependem da bacia.