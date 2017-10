Vítimas de atirador em escola de Goiânia estão internadas em estado regular

Duas adolescentes de 14 anos estão no Hugo, ainda sem previsão de alta

Boletim médico divulgado na manhã deste domingo (29/10) pelo Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) informa que está sem alteração o quadro de saúde das duas adolescentes vítimas de atirador no Colégio Goyases, em Goiânia.

A jovem M.R.M., de 14 anos, está internada na enfermaria do hospital orientada, consciente, com respiração espontânea, sem febre, se alimentando por via oral e sem se queixar de dores para a equipe de assistência.

Já I.M.S., também de 14 anos, está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em estado regular, orientada, consciente e respirando de forma espontânea, com auxílio de oxigênio. As duas seguem sem previsão de alta.

As duas foram alvos de um colega que abriu fogo dentro da sala de aula em escola do Conjunto Riviera no último dia 20 de outubro. Dois adolescentes morreram e outros dois ficaram feridos. O autor dos disparos está apreendido