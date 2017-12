Vereadores derrubam dois vetos do prefeito Iris Rezende

Um dos projetos que haviam sido vetados institui o Programa Incentivo à Cidadania Ambiental, com a criação do Banco do Lixo

Por 21 votos, o plenário da Câmara rejeitou na sessão desta quinta-feira (14/12) dois vetos do prefeito Iris Rezende a projetos de autoria dos vereadores Jorge Kajuru, PRP, e Sabrina Garcêz, PMB. “Essa situação simplesmente reflete a falta de diálogo do Paço com este Poder. Não ter assessor parlamentar leva a isso. Os projetos vetados são bons para a cidade”, comentou Juarez Lopes (PRTB) que é da base de apoio doprefeito e que votou pela derrubada do veto.

O projeto de Jorge Kajuru, por exemplo, institui o programa de incentivo à chamada cidadania ambiental, com a criação do banco do lixo, em Goiânia. “É uma proposta que visa estimular a separação adequada de descarte de resíduos sólidos e recicláveis. Ou seja, uma iniciativa que visa proteger o meio ambiente”, disse ele.

O vereador explica a função do chamado Banco do Lixo: “Ele será destinado a receber lixos como resíduos, pneus, materiais de amianto, lixo domiciliar dos estabelecimentos comerciais e industriais da cidade, podendo atuar em conjunto com cooperativas que recolhem material reciclado, cooperativas de catadores de lixo, associações de bairros e empresas privadas”.

O segundo veto derrubado diz respeito à matéria que tem o objetivo de instalar bicicletas ergométricas geradoras de energia em praças do município de Goiânia, com o Programa Pedalando e Gerando Energia Limpa, de autoria da vereadora Sabrina Garcez.

O projeto havia sido vetado com os argumentos de invasão da competência da iniciativa das leis e da criação de despesas ao erário público.