Veja o que fazer em Goiânia todos os dias do feriado prolongado

A partir desta quinta-feira (2/11) a cidade está com programação diversa para quem não for viajar

Quem vai ficar em Goiânia neste feriado prolongado tem programação para todos os dias, desde quinta-feira (2/11) até domingo (5).

É possível ir ao teatro, cinema, curtir uma festa e até shows. Veja uma dica para cada dia:

Quinta-feira

Entre os dias 2 e 8 de novembro, o Cine Cultura realiza uma mostra com grandes filmes do cineasta John Waters. A entrada é gratuita para todas as sessões.

Veja a programação para o dia 02 (no site é possível ver a agenda para todos os dias):

– 16h30: Pink Flamingos (1972, 18 anos, 95 min)

– 18h30: Hairspray (1988, 16 anos, 92 min)

– 20h30: Cry-Baby (1990, 14 anos, 85 min)

Sexta-feira

A banda Matanza tem mais uma apresentação confirmada nos palcos goianienses. O quinteto se apresenta na sexta-feira (3) no Bolshoi.

Serviço – Matanza em Goiânia

Data: 3 de novembro

Local: Bolshoi Pub – R. T-53, 1140 – Setor Bueno

Horário: 21h

Valor: R$ 50 antecipado

Sábado

O cantor Nego do Borel vai se apresentar no Baile do Borel neste sábado (4). A festa tem open bar de cerveja até a meia noite.

Serviço – Nego do Borel em Goiânia

Data: 4 de Novembro

Local: Santafe Hall

Mais informações: (62) 3945-7980

Domingo

Depois de adiar o espetáculo, a atriz Deborah Secco traz para Goiânia a apresentação “Uma Noite Dessas” no Teatro Madre Esperança Garrido.

Serviço – Madre Esperança Garrido

Ingressos: originalingressos.com

Valores de Ingressos: R$ 45 (meia) antecipado com 1kg alimento lote de lançamento

Após lote promo: R$90 inteira R$45 meia

Informações: 62-4141-2270 ou culturadoriso.com

Local: Teatro Madre Esperança Garrido, Avenida Contorno, número 241, no Setor Central.