UEG realiza palestra com um dos 35 jovens mais inovadores do mundo

Evento gratuito acontece na próxima terça-feira (7/11) e vai apresentar casos de sucesso de empreendimentos inovadores

Com o objetivo de aproximar o meio acadêmico dos setores produtivos e apresentar oportunidades de empreendedorismo e inovação nas diversas áreas, o Programa de Incubadoras da Universidade Estadual de Goiás (Proin|UEG) realiza o VII Encontro de Empreendedorismo, Tecnologia e Inovação da UEG.

O evento acontece na próxima terça-feira (7/11) , a partir das 8 horas, no Auditório dos Mestrados no Câmpus Henrique Santillo, em Anápolis.

No evento serão apresentados cases de sucesso de empreendimentos inovadores, além de discussões sobre empreendedorismo no meio virtual, encontro de empresas juniores e um curso de formação em empreendedorismo para professores.

A palestra de abertura será feita por Ronaldo Tenório, um dos 35 jovens mais inovadores do mundo, segundo Massachusetts Technology Institute, e fundador da empresa Hand Talk, uma startup social que tem como foco auxiliar a comunicação entre surdos e ouvintes. Criada em 2012, a empresa já recebeu diversos prêmios importantes, entre eles o de Melhor Aplicativo Social do mundo, em 2013, concedido pela Organização das Nações Unidas.

O aplicativo desenvolvido por Ronaldo, em parceria com dois outros amigos, possibilita a tradução de qualquer tipo de texto, em diversas plataformas, para Língua Brasileira de Sinais (Libras), por meio do Hugo, o simpático intérprete visual do aplicativo. Desde sua criação, o aplicativo já teve mais de 1 milhão de downloads.