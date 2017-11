Tiroteio em supermercado dos Estados Unidos deixa três mortos

Polícia ainda não sabe motivação do atirador e suspeito está foragido

Um homem abriu fogo em uma filial do Walmart na cidade de Thornton, no Colorado na noite da última quarta-feira (1º/11). Dois homens e uma mulher morreram após serem atingidos pelo disparo.

Segundo informações da polícia local, o atirador entrou na loja por volta das 18h30, horário local (22h30) em Brasília. Quando chegou próximo à caixa registradora, ele começou a disparar. As autoridades ainda não sabem dizer qual foi a motivação do crime.

A polícia também não sabe se as vítimas se conheciam ou se apenas estavam perto umas das outras na hora do ataque. Os dois homens morreram na hora. A mulher chegou a ser socorrida em um hospital da região, mas morreu horas depois.

Câmeras de segurança mostraram que o suspeito é um homem branco que vestia uma jaqueta preta e deixou o supermercado em um Mitsubishi vermelho.

DEVELOPING: ‘Multiple parties down’ after gunfire reported at a Walmart in Thornton, Colorado pic.twitter.com/Oy4L5gABL1

— Josh Caplan (@joshdcaplan) 2 November 2017