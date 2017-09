Thiago Peixoto destaca importância das redes sociais para empreendedorismo

Em evento do Facebook em Goiânia, deputado federal também defendeu atualização das leis e regulamentação no âmbito da economia digital

O deputado federal Thiago Peixoto (PSD-GO) destacou a necessidade das empresas, em especial de pequeno porte, estarem atentas para as oportunidades que o universo digital oferece. Na abertura de um evento do Facebook de empreendedorismo na última sexta-feira (22/9), em Goiânia, ele destacou que é fundamental que os empreendedores busquem inserção, cada vez mais, nas redes sociais como meio de ampliar seus negócios. “Em qualquer setor, quem não estiver atento a isso não vai sobreviver”, alertou.

Somente o Facebook registra mensalmente 120 milhões de pessoas conectadas no Brasil. Outra rede do grupo, o Instagram, tem 40 milhões.

O presidente da Frente Parlamentar de Economia Digital da Câmara dos Deputados foi convidado para fazer a abertura do evento Impulsionando seu Negócio com Facebook justamente por conta do trabalho a favor da inovação que desenvolve na vida pública. “Temos visto cada vez mais que as ferramentas desenvolvidas pelas grandes empresas de Economia Digital não são simplesmente voltadas para o setor de tecnologia. Elas têm a capacidade de gerar escala e desenvolver qualquer negócio”, salientou.

Nesse sentido, Thiago falou aos cerca de 500 empreendedores presentes no Master Hall, que oportunidades como a deste evento têm que ser aproveitadas por se traduzirem em aprendizado. “Isso que o Facebook e outras empresas fazem é importante. As empresas de tecnologia têm como base gerar cada vez mais inovação e um dos principais campos de inovação é o empreendedorismo. Por isso, essa conexão entre as grandes empresas de tecnologia e quem faz o negócio na ponta é fundamental para as economias nacional e mundial avançarem”, ressaltou.

Regulamentação

Engajado no tema da economia digital, o deputado falou ainda sobre as discussões a nível federal para atualizar a legislação. “E esse é um trabalho que temos desempenhado na Câmara dos Deputados. Temos procurado conversar com as empresas da Economia Digital para encaminhar atualizações em nossa legislação. Eu defendo a regulamentação, mas ela tem que vir no sentido de incentivo e não de proibição”, salientou. .

Além disso, ele acrescentou que quaisquer alterações devem estar em sintonia com o que espera a sociedade, ou seja, as pessoas que já se beneficiam das novas tecnologias. “Gerar restrições é um grande erro que prejudica nossa economia e a sociedade. E, como sempre gosto de frisar, a questão central é também atender o que espera o cidadão, o que é mais positivo para a sociedade”, acrescentou o deputado.