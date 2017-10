Tentativa de roubo em Goiânia faz 15 reféns e acaba com morte de dois suspeitos

Crime aconteceu em salão de beleza no Setor Morada do Sol na tarde deste sábado (21/10)

Mayara Carvalho

Segundo informações da Polícia Militar, dois homens tentaram assaltar um salão de beleza no Setor Morada do Sol em Goiânia, onde chegaram a fazer mais de 158 reféns.

A dupla agiu com violência e agrediu uma das vítimas com coronhadas na cabeça. Com a chegada de policiais da Rotam, houve troca de tiros e os suspeitos foram baleados. Eles não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

Com os bandidos, a PM apreendeu duas pistolas, carregadores e várias munições. Todos os objetos roubados das vítimas também foram recuperados pela Polícia.