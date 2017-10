Saneago registra aumento da vazão do Meia Ponte e abastecimento vai sendo normalizado

Empresa solicita que, até a normalização da vazão captada, toda a população faça uso moderado das reservas domiciliares de água tratada

O Rio Meia Ponte começou a apresentar uma melhora nos níveis de vazão, na altura da captação de água bruta da Saneago. Com isso, os reservatórios do Sistema Meia Ponte começaram a se recuperar, e a normalização no abastecimento de água nas regiões afetadas estão acontecendo gradualmente, desde domingo, dia 29.

A Saneago solicita que, até a normalização da vazão captada no Rio Meia Ponte, toda a população faça uso moderado das reservas domiciliares de água tratada.

Confira aqui a relação completa de bairros do Sistema Meia Ponte, na capital goiana, que podem sofrer intermitência nesta segunda-feira, dia 30.