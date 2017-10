Record TV Goiás lança 16ª edição do “Pedal por um Trânsito mais Consciente”

Evento será realizado nesta quinta-feira (26/10), em Aparecida de Goiânia, onde ocorre o passeio ciclístico

A Record TV Goiás realiza, na manhã desta quinta-feira (26/10), um café da manhã especial para o lançamento da 16ª edição do passeio ciclístico “Pedal por um Trânsito mais Consciente”.

O evento será realizado na sede da emissora e apresentará as novidades do passeio ciclístico, que ocorre, pela terceira vez, em Aparecida de Goiânia, no dia 12 de novembro.

O “Pedal por um Trânsito mais Consciente” é uma iniciativa da emissora com o apoio do governo de Goiás, Detran-GO, Unimed Goiás e diversos parceiros, que tem como objetivo incentivar o uso da bicicleta por um trânsito mais seguro em que motoristas e ciclistas possam conviver com respeito nas ruas, evitando acidentes e preservando vidas.

Aparecida de Goiânia

No local da concentração, a Praça da Igualdade (antigo Cais Setor Garavelo), os participantes serão recebidos pelos apresentadores, repórteres e equipe da Record TV Goiás. Ainda tem mesa de frutas, massagens, exercícios para aquecimento e o melhor, sempre incentivando um comportamento mais seguro no trânsito e preservando vidas.

Quem quiser dar um trato especial na bike terá à disposição uma oficina Fernando Bicicletas para pequenos acertos.

Também neste local serão entregues, a partir das 7 horas, os kits com mochila, camiseta e squeeze, mediante entrega do comprovante de inscrição e apresentação de documento pessoal.

A largada acontece às 8h30. Os ciclistas percorrerão as principais vias da região, acompanhados pela Secretaria Municipal de Trânsito de Aparecida de Goiânia e pelos trios elétricos animados por apresentadores da Record Goiás que irão à frente divertindo a turma com brincadeiras e muita descontração.

Durante o trajeto os ciclistas terão à disposição pontos de hidratação e todo o acompanhamento que garantirá um passeio seguro.

As inscrições podem ser feitas no período de 26/10 a 11/11 pelo site oficial. Os 3 mil primeiros inscritos terão direito ao kit promocional.

A primeira edição foi realizada em 2012 e reuniu cerca de dois mil ciclistas nas ruas do Centro de Goiânia. Com o passar do tempo e em novas edições, o passeio chega a arrastar mais de 8 mil pessoas, entre ciclistas profissionais, amadores e os que utilizam a bicicleta para o lazer. Tudo com muita animação e com a participação de profissionais da emissora. Além da capital e Aparecida de Goiânia, já foram realizadas edições em Trindade, Pirenópolis e Caldas Novas.