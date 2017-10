Prefeitura de Anápolis nega boatos sobre aumento de taxa de iluminação pública

Falsa notícia se espalhou por redes sociais e grupos de WhatsApp nesta semana

Em comunicado oficial, a Prefeitura de Anápolis negou os rumores que surgiram em redes sociais e grupos de WhatsApp sobre a existência de um projeto de lei de autoria do Executivo para aumentar a taxa de Iluminação Pública.

Na nota, a administração do prefeito Roberto (PTB) destaca a inverdade da notícia, lembrando que o falso projeto possui data para apresentação prevista nesta quarta-feira (25) e não há realização de sessões ordinárias na Câmara de Vereadores na última semana de cada mês.

“Todas as informações da prefeitura são divulgadas somente nos canais oficiais e não há, por parte do Município, intenção de elevar o valor de nenhuma contribuição”, reitera a gestão.

Confira abaixo o comunicado na íntegra:

Ao contrário do que está sendo divulgado em grupos de WhatsApp e redes sociais não existe nenhum projeto do Executivo encaminhado ao Legislativo para aumentar a taxa de Iluminação Pública. A falta da verdade pode ser comprovada, inclusive, pela data citada, nesta quarta-feira, 25 de outubro, já que na última semana de cada mês não acontecem sessões ordinárias na Câmara Municipal. Todas as informações da Prefeitura são divulgadas somente nos canais oficiais e não há, por parte do Município, intenção de elevar o valor de nenhuma contribuição.