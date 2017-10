Prazo para inscrições para seleção de juiz leigo em Goiás termina na sexta-feira (13/10)

Provas serão realizadas no dia 19 de novembro; ao todo, são 85 vagas

A Secretária da Comissão de Seleção e Treinamento do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) informa que se encerra, na próxima sexta-feira (13/10), as inscrições para o processo seletivo para a contratação temporária de 85 profissionais para o desempenho das funções de juiz leigo do sistema de Juizados Especiais do Estado de Goiás.

Do total, 80 são para ampla concorrência e as outras cinco serão para candidatos com deficiência. Para se candidatar, os interessados precisam ser bacharel em Direito e ter no mínimo dois anos de atividade jurídica exercida após a obtenção do grau de bacharel.

As inscrições deve ser realizadas pelo site do concurso e a taxa de inscrição é de R$ 200. A prova objetiva será realizada no dia 19 de novembro e o resultado preliminar será disponibilizado dia 29 de novembro na página do Processo Seletivo na internet.