“Povo quer política de resultado, de escolas, de hospitais, de ruas pavimentadas”, diz Marconi

Em Paraúna, governador entregou a segunda parcela do Goiás na Frente, referente ao convênio que totaliza R$ 2,1 milhões

O Goiás na Frente, que retornou agora a Paraúna, colocou Goiás “em primeiro lugar entre os estados brasileiros que conseguiram sair da crise econômica com obras e geração de empregos”. A informação é do governador Marconi Perillo (PSDB), que visitou nesta terça-feira (3/10), a cidade para repassar mais uma parcela do convênio do programa.

“São muitas frentes de obras do Goiás na Frente, apesar da crise que fez o país ficar 10% mais pobre. Mas a boa notícia é que Goiás saiu na frente e nos últimos três meses, proporcionalmente, fomos o Estado que mais gerou empregos no Brasil, puxado pelo Goiás na Frente e, em parte, pelo agronegócio. Isso acontece porque aqui temos um ambiente de paz, de união do Estado com o setor produtivo e as prefeituras. Nos meus governos o PIB do Estado cresceu 10 vezes”, comemorou.

Em Paraúna, cidade de quase 11 mil habitantes, distante 156 quilômetros da capital, o governador fez o repasse da terceira parcela do Goiás na Frente (R$ 200 mil), referente ao valor total de R$ 2,1 milhões do convênio assinado em julho deste ano.

O dinheiro está sendo aplicado na recuperação das vias urbanas dos bairros São Sebastião, Parque dos Buritis, Bela Vista e Centro. As prioridades foram definidas pelo prefeito Paulinho do Luzitana (PRB).

O governador lembrou: “Na crise, temos que tomar medidas duras. Nos meus dois primeiros anos de governo eu cortei tudo, mas agora estou podendo fazer tudo que o nosso povo precisa”.

“Aqui se faz uma administração transparente, de respeito aos interesses do cidadão. Instalamos um hospital moderno, estamos em dia com o pagamento dos servidores e trocamos mais de 1,4 mil lâmpadas. Tudo isso só foi possível por meio da parceria com o Governo de Goiás. O senhor (Marconi Perillo) trabalha como uma pirâmide invertida, porque quem está no topo da pirâmide são os municípios, juntamente com o cidadão. Eu sou eternamente grato ao senhor”, agradeceu o prefeito.

Paulinho convidou o governador para estar no município, no dia 10 de novembro, aniversário da cidade, “para inaugurarmos mais obras, fruto da parceria com o Goiás na Frente”.

Ainda no município, Marconi entregou oficialmente a agência do Vapt Vupt (em funcionamento há dois meses), repassou a moradores 39 Cheques Mais Moradia – Reforma e autorizou a construção de 63 casas populares, no valor de R$ 1,3 milhão.

Programa

Sobre o Goiás na Frente, ressaltou que “muita gente falou que o Goiás na Frente era um programa para inglês ver. A verdade é que todas as prefeituras que estão com a documentação em dia já estão recebendo a segunda e até a terceira parcela do programa. A política do grito e do xingatório ficou no passado. O povo quer política de resultado, de escolas, de hospitais, de ruas pavimentadas, de saúde e de lazer”.

Segundo o deputado estadual Lissauer Vieira (PSB), o governador “tem se antecipado às crises, tem olhado além das dificuldades e, quando vai aos municípios, tem levado investimentos, obras e empregos, tudo isso sem olhar para o partido do prefeito. O governo tem financiado obras estruturantes como rodovias, pontes, sem se esquecer do social, ao dar início à construção de 30 mil casas até o final de 2018.