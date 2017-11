Político defensor da bandeira “Fora Temer”, namorado de Fátima Bernardes faz sucesso

Filiado ao PDT e cotado para assumir cargo público na gestão Paulo Câmara, Túlio Gadelha é o assunto desta sexta-feira nas redes sociais

O novo namorado da apresentadora Fátima Bernardes tem feito sucesso nas redes sociais desde que fotos do casal tomaram conta da web na noite desta quinta-feira (2/11). Além do físico atlético e da boa pinta, o moreno também tem chamado atenção por outros atributos.

Pernambucano de quase 30 anos, Túlio Gadelha é pernambucano, tem pretensão política e gosto pelo surf. Já tentou se candidatar a deputado federal em 2014, mas, com apenas 3.495 votos, não conseguiu se eleger.

Ele é filiado ao PDT e acumula as funções de presidente da Juventude Socialista do PDT estadual e de secretário geral da sigla em Pernambuco. Gadelha também vem sendo cotado para assumir o Instituto de Terras e Reforma Agrária de Pernambuco (Iterpe) na gestão Paulo Câmara (PSB), atual governador do Estado.

Apesar de estar namorando a apresentadora mais bem paga da Globo, Túlio já falou mal da emissora em outras oportunidades, acusando a vênus prateada de “golpismo midiático”.

Nas redes sociais, o pernambucano também gosta de opinar sobre política e assuntos diversos. Ele engrossa o coro dos incontentes com o governo do presidente Michel Temer e pede a saída do peemedebista. É contra a privatização da Petrobras e abraça causas minoritárias e nobres, como o “Outubro Rosa”.

O namorado da Fátima Bernardes é afrontoso ele. Pegou justo a funcionária da Glopista kkkk essa cara é o cara! #Encontro pic.twitter.com/cx61jFN0F5 — THEUZIN, UAI! (@antunes_teteeu) November 3, 2017

Que me perdoem #TheVoice, #AFazenda e #Ratinho, mas o melhor programa da noite é a repercussão aqui no Twitter do namoro da Fátima Bernardes — Mauricio Stycer (@mauriciostycer) November 3, 2017

Namorado da Fátima convence a apresentadora de ir morar em um assentamento sem terra .E de entregar seu dinheiro para o MTst. 😁😂😊😂😁😙😚 — Alexandre Frota (@alefrotabrasil) November 3, 2017