Polícia realiza perícia em outros brinquedos do Mutirama

Novos laudos, informa delegado responsável, devem confirmar que parque funcionava de forma precária e sem a devida manutenção

A Polícia Civil de Goiás realizou na manhã desta segunda-feira (2/9) perícia em seis brinquedos do Parque Mutirama, fechado desde o dia 26 de julho, quando pane em uma das atrações deixou ao menos 13 pessoas feridas.

Após a Polícia Técnico-Científica entregar o laudo pericial do brinquedo “Twister” na última semana, concluindo que a tragédia no espaço de lazer poderia ter sido evitada, o delegado responsável pelas investigações, Isaías Pinheiro, solicitou a perícia nas outras atrações.

Segundo ele, denúncias feitas por funcionários e frequentadores dão conta que o parque possuiria em torno de seis brinquedos em estado pior que o “Twister”.

Dentre as suspeitas de irregularidades, a polícia adianta a possibilidade da existência de um remendo na base da “Barca Pirata”, infiltrações no “Cine 4D” e no “Castelo”, com risco de desabamento do teto, além de freios funcionando de forma improvisada em uma atração chamada “Torre”, na qual cadeiras sobem até determinada altura e, em seguida, descem em alta velocidade.

Ao Jornal Opção, o delegado informou que o resultado da perícia deve ser concluído em até 30 dias. Caso as irregularidades sejam constatadas, informa Isaías, pesará sobre a direção do parque e a administração municipal não apenas a responsabilidade pela tragédia do último dia 26, mas por colocar em risco todos os frequentadores do espaço de lazer.

Em entrevista no final da última semana, o titular adiantou que vai indiciar ao menos três pessoas pela pane em um dos brinquedos do espaço de lazer, entre elas, o presidente da Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul), Alexandre Magalhães.