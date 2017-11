Polícia prende casal com mercadoria contrabandeada do Paraguai

Caso aconteceu na GO-050, em Jataí, quando policiais suspeitaram do veículo e fizeram buscas

O Comando de Operação de Divisas (COD) apreendeu na madrugada desta sexta-feira (3/11) um veículo carregado de mercadorias contrabandeadas que seriam comercializadas no município de Formosa.

O motorista Wendel Rodrigo dos Santos de 36 anos e a passageira Maria Regina Barbosa de Almeida de 56 anos foram encaminhados para a Polícia Federal de Jataí e já foram liberados.

Polícias abordaram o veículo GM Vectra em que a dupla viajava e durante as buscas foram encontradas diversas mercadorias como brinquedos, vídeo-games e jogos eletrônicos. O material estava escondido sob o forro das portas do automóvel embaixo de uma grande quantidade de câmaras de ar para motocicletas. O casal confirmou que as mercadorias foram adquiridas no Paraguai.

Os produtos apreendidos e o veículo foram encaminhados para a Receita Federal em Goiânia