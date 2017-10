Polícia Civil prende dupla por tráfico de drogas comandado de dentro de presídio

Carlos Alberto Alves organizava o esquema criminoso da Unidade Prisional de Morrinhos e Dieniffer Paula vendia os entorpecentes fora da cadeia

A Polícia Civil (PC) de Morrinhos prenderam em flagrante na última terça-feira (3/10) Dieniffer Paula Reis, de 25 anos, e Carlos Alberto Alves, de 45 anos, pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Segundo a PC, Carlos estava comandando o esquema criminoso mesmo enquanto estava preso na Unidade Prisional na cidade.

Para continuar a vender os entorpecentes, ele encarregava pessoas que estavam sob seu controle, como Dieniffer, do serviço. A polícia a flagrou com 250 g de crack e porções menores, já prontas para ser vendido. Com ela também foram apreendidos material para preparação da droga para comercialização e uma quantia em dinheiro.

Assim, Carlos foi preso em flagrante dentro do presídio. Agora, a PC vai continuar as investigações para concluir o inquérito e, segundo o delegado Fabiano Jacomelis, tentará identificar e prender outros envolvidos.