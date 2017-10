Polícia Civil apresenta nesta semana relatório final sobre tragédia no Mutirama

Delegado recebeu, no final do último mês, laudo pericial que mostra que a atração “Twister” não deveria estar funcionando

Responsável pelas investigações da tragédia que deixou 13 pessoas feridas no mês de julho no Parque Mutirama, o delegado Isaías Pinheiro informou nesta terça-feira (17/10) que irá apresentar, ainda nesta semana, o relatório final do inquérito referente ao acidente no espaço de lazer.

Isaías recebeu, no final do último mês, das mãos do gerente do Instituto de Criminalística, Rodrigo Irani Medeiros, laudo pericial que mostra que a atração “Twister” não deveria estar funcionando e prova que a tragédia poderia ter sido evitada.

Na ocasião, ele adiantou à imprensa que iria indiciar ao menos três pessoas pela pane em um dos brinquedos do espaço de lazer, entre elas, o presidente da Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul), Alexandre Magalhães.

Além dele, o engenheiro técnico responsável pelos brinquedos e o supervisor do parque, segundo informou o titular à época, também seriam indiciados, podendo responder por dolo eventual e lesão de natureza grave, multiplicado pelo número de vítimas do acidente.

O grave acidente que deixou 11 pessoas feridas, sendo duas em estado grave, ocorreu no último dia 26 de julho. A atração chamada “Twister” sofreu uma pane, jogando as pessoas ao chão.