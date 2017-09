PCDF faz operação em casa de massagens eróticas em Brasília

Batida tem objetivo de identificar se proprietários estão explorando prostituição no local

Policiais da 5ª Delegacia de Polícia (Área Central) fizeram nesta quinta-feira (28/9) uma operação na Clínica de Massoterapia Toque Suave, que fica no Conjunto Nacional, em Brasília.

De acordo com o jornal Metrópoles, no local funciona uma casa de massagens eróticas. Segundo a reportagem, sete mulheres que trabalham no local foram levadas para depor na delegacia, já que a proprietária não estava no local.

O objetivo da ação é identificar se há exploração da prostituição no estabelecimento, que fica dentro de um shopping da cidade.

Para investigação, fForam levados cadernos de contabilidade, dezenas de preservativos, dinheiro em espécie, máquina de cartão de crédito entre outros itens.

Em nota, o Conjunto Nacional informou que está acompanhando a ação da PCDF e prestando o suporte necessário aos órgãos competentes.