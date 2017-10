Pai e filho morrem no interior de Goiás após árvore cair sobre eles

Ventania repentina provocou queda de um pé de jatobá na zona rural de Uruaçu

Uma ventania repentina na zona rural de Uruaçu, no Norte goiano, derrubou uma árvore, que caiu sobre Silvio de Oliveira Pena, de 40 anos, e Wesley Oliveira, de 8. Pai e filho morreram.

O caso aconteceu no final da tarde de segunda-feira (2). Segundo relatos, as vítimas trabalhavam na fazenda na construção de uma represa, quando foram surpreendidos pela queda do pé de jatobá.

O menino veio a óbito na hora e o pai chegou a ser socorrido, com diversas fraturas, e encaminhado para uma unidade hospitalar, mas acabou não resistindo aos ferimentos e morrendo horas depois.