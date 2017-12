OVG nega promoção de “ideologia de gênero” em entrega de brinquedos

Deputados criticaram a entrega dos brinquedos que atendem aos mais rigorosos padrões de qualidade e têm a certificação do Inmetro para distribuição

Deputados criaram polêmica com relação a tradicional distribuição de brinquedos para crianças carentes dos municípios nesta época de Natal feita pela Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), em parceria com o Governo do Estado.

Em uma publicação no Facebook, o deputado federal delegado Waldir (PR) criticou a entrega dos brinquedos. De acordo com ele, as bonecas do sexo feminino possuem órgão masculino e os bonecos do sexo masculino estão usando batom.

“Você acha correto que o dinheiro que pagamos de impostos sejam utilizados dessa forma? Mais preocupante ainda é usar dinheiro público para incitar, incentivar a ‘ideologia de gênero’ dentro das famílias carentes, quebrando a pureza e ingenuidade de nossas crianças”, escreveu ele.

O deputado estadual Daniel Messac (PSDB) também se manifestou contra a entrega dos brinquedos que, segundo ele, incentivam a “ideologia de gênero”.

De acordo com a OVG, todos os brinquedos distribuídos, mais de um milhão, trazem a clara distinção entre bonecos e bonecas. “São brinquedos de qualidade, certificados e destinados tão somente a alegrar o Natal das crianças que sequer ganhariam presentes não fosse a ação social da Organização”, afirmam.

Qualidade

Os mais de 1 milhão de brinquedos entregues OVG atendem aos mais rigorosos padrões de qualidade e têm a certificação do Inmetro para distribuição. São bonecos e bonecas devidamente vestidos, bolas, joguinhos de dominó, carrinhos tipo Fórmula 1, brinquedo eletrônico educativo e maletas de pintura normalmente encontrados à venda no mercado, destinados a crianças carentes que, sem eles, não teriam Natal.