Novo terremoto sacode região central do México e gera alerta

Epicentro foi registrado 12 quilômetros ao norte da cidade de Ixtepec, no estado de Oaxaca. Região ainda se recupera de outro grande tremor no início do mês

Um terremoto de magnitude 6,4 graus na escala Richter sacudiu neste sábado (23/9) a região central e o sul do México.

O fenômeno gerou um grande alerta apenas quatro dias depois de outro poderoso tremor, de 7,1 graus, ter deixado cerca de 300 mortos.

O sismo foi registrado por volta de 7h53 no horário local, 9h53 em Brasília, com epicentro 12 quilômetros ao norte da cidade de Ixtepec, no estado de Oaxaca.

A região é a mesma que foi atingida por um terremoto de 8,2 graus no último dia 7 de setembro. Este, que foi o tremor mais forte no país desde 1932, deixou 98 mortos.