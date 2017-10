Motorista morre em acidente entre carro e ônibus na GO 070

Segundo informações da Delegacia de Crimes de Trânsito, os dois veículos trafegavam pela contramão

Mayara Carvalho

Um grave acidente na GO-070 acabou em morte na manhã deste sábado (21/10). Wanderson Martins Gonçalves morreu após colidir o carro que conduzia na traseira de um ônibus do transporte coletivo, que seguia sentido Goiânia – Goianira. O acidente aconteceu por volta das 5 horas da manhã e segundo a Delegacia de Crimes de Trânsito (Dict), os dois veículos trafegavam na contramão, pelo acostamento.

O motorista do ônibus, que estava vazio, fez um retorno na altura do km 5 e passou a trafegar em sentido contrário pelo acostamento. O veículo que era conduzido pela vítima, um honda civic, também trafegava pelo acostamento da rodovia quando colidiu na traseira do ônibus.

Com o impacto, Wanderson ficou preso às ferragens e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas morreu no local. O motorista do ônibus não sofreu nenhum ferimento.