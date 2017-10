Mensagem falsa sobre descontos em mamografias viraliza no WhatsApp

No Outubro Rosa, mês de conscientização sobre a luta contra o câncer de mama, suposto exame de R$ 10 começou a ser repassado pelo aplicativo

Criado para conscientizar as mulheres sobre a importância da prevenção do câncer de mama, o Outubro Rosa é um mês em que o assunto fica em evidência em palestras, seminários e até em lojas. Só que algumas pessoas estão tirando proveito do engajamento na luta contra a doença para repassar uma mensagem falsa pelo WhatsApp.

Nela, é anunciada uma suposta promoção no exame de mamografia, que pode ajudar a detectar o câncer. “Pessoal, na Clínica Bueno tem mamografia a R$ 10,00 durante esse mês de outubro. Ajudem a divulgar”. Não existe uma “Clínica Bueno” em Goiânia, mas o Jornal Opção entrou em contato com duas unidades de nome parecido e confirmou a falsidade da mensagem.

No Bueno Medical Center, não há nenhuma promoção durante esse mês. Já o Espaço Clínico Bueno é, na verdade, uma clínica odontológica e não realiza exames do tipo. Pelo telefone, a atendente disse que já recebeu diversos telefonemas desde que a mensagem começou a circular e que ela vem causando transtornos no consultório.

O Jornal Opção também checou outras mensagens e constatou que algumas delas são verdadeiras. Durante todo o mês, o Centro Brasileiro de Radioterapia, Oncologia e Mastologia (Cebrom) dá descontos na mamografia para pacientes que têm mais de 40 anos. Originalmente, o procedimento custa R$ 180, mas para estas mulheres, sai por R$ 50. O atendimento é das 7 às 17 horas e interessadas devem agendar no número (62) 3265-0400.

Já na Clínica Novimagem, as mulheres que têm mais de 40 anos, mas não têm plano de saúde ou estão com pedido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e ainda não conseguiram fazer o exame, realizam o procedimento de graça. É preciso agendar no número (62) 9 9216-0878. A clínica fica na Rua 9, no Setor Marista, próximo ao shopping Bougainville.