Marconi libera mais de R$ 1 milhão para dois hospitais de Rio Verde

Governador também anunciou o aumento de 50% no efetivo das polícias e inaugurou nova agência do Vapt Vupt

Mayara Carvalho

O governador Marconi Perillo assinou na manhã desta quarta-feira (18/10), em Rio Verde, ordens de pagamentos de convênios com o Hospital Presbiteriano Doutor Gordon e o Hospital do Câncer de Rio Verde, que somam mais de R$ 1 milhão.

Marconi entregou um cheque no valor de R$ 800 mil reais para o custeio das despesas do Hospital Presbiteriano Doutor Gordon e agradeceu a todos que passaram pelo hospital e contribuíram para a edificação da obra “que não é só de homens, mas de Deus também, porque muitas vidas foram salvas aqui”, ressaltou.

O tucano entregou ainda a segunda parcela de um convênio com o Hospital do Câncer de Rio Verde no valor de R$ 562 mil. “É com imensa alegria que fazemos esse repasse porque temos certeza de que esse dinheiro será bem aplicado, vai salvar vidas e restaurar famílias”, afirmou.

Na ocasião, o Governador afirmou que tem boas parcerias com a prefeitura. “Estamos aumentando em 50% o efetivo das polícias em Rio Verde e inauguramos uma nova agência do Vapt Vupt na cidade”

O Hospital Presbiteriano Doutor Gordon, é de médio porte, tem 117 leitos de internação. O corpo clínico é composto por 160 profissionais nas diversas especialidades médicas. O quadro de colaboradores é composto por mais de 400 profissionais, tem localização estratégica, amplo atendimento e ampla abrangência regional para mais de 27 municípios.

O Hospital do Câncer de Rio Verde, uma entidade sem fins lucrativos, atende os moradores de cerca de 18 municípios, e é referência na Região Sudoeste de Goiás.

O governador Marconi estava acompanhado pelo prefeito Paulo do Vale (PMDB), os deputados estaduais Karlos Cabral (PDT) e Lissauer Vieira (PSB), e o deputado federal Heuler Cruvinel (PSD). Os secretários Leonardo Vilela (Saúde), Joaquim Mesquita (Planejamento) e Ricardo Balestreri (Segurança) também formaram a comitiva.