Marconi entrega primeiras parcelas do Goiás na Frente em Santa Bárbara

População da cidade, o prefeito e o Legislativo definiram que a prioridade é asfalto

Santa Bárbara de Goiás recebeu a visita do governador Marconi Perillo neste terça-feira (1º/10). Com aproximadamente 6 mil habitantes, a cidade recebeu as duas primeiras parcelas do montante de R$ 1 milhão do Goiás na Frente para que o prefeito Wagner Vaz (PP) faça os investimentos que a população pediu a ele.

“Eu sou imensamente grato pelas apresentações dessas crianças que são o futuro do nosso país. Muito obrigado, de coração”, agradeceu Marconi durante solenidade.

A população, juntamente com o prefeito e o Legislativo, definiram que a prioridade é asfalto. “Eu estou fazendo o possível para deixar uma marca positiva em minha cidade. Eu já cortei gastos e cortei funcionários, mas eu tenho certeza de que, com o apoio que estou recebendo do Governo do Estado, Santa Bárbara terá quatro anos de prosperidade. O senhor (Marconi Perillo) marcou a história de Santa Bárbara”, frisou o prefeito.

O governador disse que já “pediu” a alguns deputados para que eles “destinem emendas parlamentares para que o prefeito Wagner Vaz possa ampliar a recuperação das vias urbanas e atender outras reivindicações da comunidade”. Ele autorizou um aditivo de R$ 500 milhões para a prefeitura. “Nós já podemos contar com mais R$ 3 milhões em emendas parlamentares de senadores e deputados”, destacou Wagner Vaz.

Como o prefeito de Santa Bárbara tem um projeto voltado para a capacitação dos trabalhadores, Marconi disse que apoia a cidade. “Quanto mais investirmos em educação e capacitação profissional, mais estaremos alinhados às necessidades do mercado de trabalho”, finalizou.