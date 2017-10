Marconi comemora aniversário e destaca pujança econômica de Itumbiara

Governador participou da inauguração da Praça da República e de uma missa na matriz de Santa Rita de Cássia

O governador de Goiás, Marconi Perillo, e o vice-governador, José Eliton (ambos do PSDB), se juntaram, na noite da última quarta-feira (12/10), à população de Itumbiara para comemorar os 108 anos de fundação da cidade, uma das locomotivas do Estado.

Para marcar o aniversário, comemorado todo dia 12 de outubro, Marconi participou da inauguração da Praça da República, que abriga a tradicional Catedral Santa Rita de Cássia, depois de assistir à missa celebrada pelo arcebispo diocesano dom Fernando Brochini, acompanhado do prefeito José Antônio e do deputado federal Jovair Arantes (ambos do PTB), entre outras autoridades.

A celebração lotou as dependências da matriz de Santa Rita de Cássia. Nela, Dom Fernando Brochini convidou o governador a conduzir a imagem de Nossa Senhora da Aparecida, a padroeira do Brasil, para o local onde está abrigada na igreja.

A inauguração da Praça da República foi realizada na própria catedral, onde os fieis cantaram o tradicional parabéns pra você, com direito a bolo alusivo aos 108 anos de aniversário da cidade. O prefeito, convidado a falar na inauguração pelo arcebispo, agradeceu a presença do governador, a quem ele chamou de “grande benfeitor de Itumbiara, o governador que mais fez pela cidade”.

Dom Fernando franqueou a palavra para o governador, antes do encerramento da missa. Ao se dirigir aos fieis, Marconi afirmou que é devoto de Nossa Senhora da Aparecida, lembrando que amanhã, 12 de outubro, o mundo inteiro celebra os 300 anos da aparição da mãe de Jesus a um grupo de pescadores.

Ao final, Marconi destacou a importância de Itumbiara no contexto do desenvolvimento econômico de Goiás, ressaltando que se trata de uma das cidades mais bonitas do Brasil, “mais acolhedora, hospitaleira e de um povo trabalhador”. Falou também de sua alegria toda vez que visita a cidade, considerada por ele uma das mais organizadas e bem administradas de Goiás. Em seguida, puxou uma saudação: “Viva Nossa Senhora da Aparecida, viva Itumbiara”.

As autoridades, juntamente com o arcebispo e a plateia caminharam até o palco montado na Praça da República, especialmente para a inauguração. Houve queima de fogos, seguida da qual Marconi anunciou a doação de 90 instrumentos de som para estruturação do núcleo itumbiarense da Orquestra Jovem de Goiás, que se apresentou em seguida, sob aplausos da população.