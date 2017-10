Lúcia Vânia: “Zé Eliton contribui para que Goiás seja cada vez mais competitivo”

Juntamente com o vice-governador, senadora do PSB esteve em Guapó, onde foram entregues 300 unidades habitacionais do Residencial Bandeira

Este slideshow necessita de JavaScript.

“Zé Eliton contribui, ao lado do governador Marconi Perillo, para que Goiás seja cada vez mais competitivo”, afirmou a senadora Lúcia Vânia (PSB), nesta segunda-feira (30/10), em Guapó, onde foram entregues 300 unidades habitacionais, no Residencial Bandeira. “É um homem que acredita no desenvolvimento”, disse.

Além da entrega das casas, Marconi Perillo (PSDB) e Zé Eliton (PSDB) vistoriaram as obras de infraestrutura realizadas no município por meio do programa Goiás na Frente. “Vamos continuar transformando Goiás em sinônimo de esperança e de desenvolvimento”, declarou o vice-governador.

A construção da primeira etapa do Residencial Bandeira contou com investimentos de R$ 18,6 milhões. O Governo de Goiás, por meio do Cheque Mais Moradia, fez investimentos para completar as obras de infraestrutura do residencial. “Essa é a nossa forma de fazer política: mostrando que é possível construir o bem na vida da população”, destaca o vice-governador.

Em seu discurso, Zé Eliton também ressaltou a importância das unidades habitacionais para os beneficiários. “Essas casas permitem que as famílias sonhem com um futuro cada vez melhor”, declarou.

A cozinheira Vilma Clemente da Silva, de 45 anos, é uma das beneficiadas. Ela, que sempre morou de aluguel, agradeceu ao Governo de Goiás. “Estou muito feliz. Tenho dois filhos e, finalmente, depois de muito tempo, consegui dar um lar para os dois”, comemorou.

Participaram do evento o secretário estadual de Articulação Política, Sérgio Cardoso; prefeito de Guapó, Colemar Cardoso; deputado federal Giuseppe Vecci (PSDB); deputado estadual Gustavo Sebba (PSDB); presidente do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), desembargador Gilberto Marques Filho; superintendente da Caixa Econômica Federal, Marise Fernandes; prefeitos, vereadores, autoridades e liderança da região.