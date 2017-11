Lucas Vergílio é o deputado goiano que mais gasta dinheiro público, segundo pesquisa

Deputado teria direito a usar verba de R$426.084,72 durante o ano de 2016, mas extrapolou limite e gastou quase R$ 8 mil a mais

Pesquisa realizada pelo site Humilde Congressista mostra que o deputado federal Lucas Vergilio (SD-GO) é o parlamentar goiano que mais gasta dinheiro público. Os gastos analisados são referentes a Cota Parlamentar de 2016.

A Cota Parlamentar é uma cota única mensal destinada a custear os gastos dos deputados exclusivamente vinculados ao exercício da atividade parlamentar. Cada deputado goiano tem direito a verba no limite de R$ 426.084,72, no entanto, Lucas extrapolou o valor e atingiu a quantia de R$ 433.857,48 — o equivalente a R$ 36 mil gastos por mês durante o ano passado

Apesar de contar em seu gabinete com 18 assessores, os maiores gastos do deputado Lucas Vergilio foram com “Consultorias, Pesquisas e Trabalhos Técnicos” no total de R$ 210 mil, 48,40% do total.

Em segundo lugar, aparece o item “Manutenção de Escritório de Apoio à Atividade Parlamentar”, com o gasto de R$ 63.262,98. “Combustíveis e Lubrificantes” custou aos cofres públicos a quantia de R$ 60 mil e “Locação ou Fretamento de Veículos Automotores” mais de R$ 55 mil.

Só com transporte, o gasto de Lucas Vergílio chega a quase R$ 10 mil por mês. O deputado também mantém um escritório para atendimento ao público locado pelo valor de R$ 4,2 mil mensais. De acordo com o “Humilde Congressista”, é possível encontrar imóvel semelhante na região com apenas 25% do valor pago pelo parlamentar.

Segundo consta na sondagem feita pela página, as consultorias contratadas pelo goiano tiveram como função a elaboração de pareceres a projetos de lei dos quais o deputado é relator. Ainda de acordo com o site, o serviço foi feito apenas por uma empresa, a “Araújo Fleury Advogados”, que atende o deputado curiosamente desde 18 de junho de 2015, um mês após o registro da CNPJ da empresa.

O Jornal Opção entrou em contato com o deputado, mas nossas ligações não foram atendidas.