Luan Santana diz que vai deixar o sertanejo para se dedicar ao heavy metal

Cantor publicou nas redes sociais que vai se “dedicar de corpo e alma ao estilo que” realmente ama

O cantor Luan Santana anunciou nesta segunda-feira (25/9) em suas redes sociais que pretende deixar o sertanejo para se dedicar ao heavy metal.

“Inspirado pelos shows do FDS, resolvi abrir meu novo projeto pra vocês. Sabem que nesta turnê estou comemorando 10 anos de carreira no sertanejo, né? Esse amor de vocês é bom demais, mas tem uma hora que a gente sente algo aqui dentro e precisa mudar, arriscar… e adivinhem? Essa hora chegou. Por isso, decidi que a partir de hoje vou me dedicar de corpo e alma ao estilo que eu realmente amo, o heavy metal. Keep rocking, babies!”, escreveu ele no Instagram.

Nos comentários, alguns reclamaram da atitude do cantor, enquanto outros duvidaram que seja realmente verdade.

Polêmicas de marketing

Em junho, a cantora Claudia Leitte usou suas redes sociais para informar aos fãs que não iria mais usar o “Leitte” no nome artístico.

Após muita repercussão, a artista anunciou que a informação fazia parte de uma ação de marketing de uma marca de suplemento para intolerantes à lactose.